Прямой эфир

Певца Рому Жукова сняли с рейса за пьяный дебош

05 сентября 2015 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Звезда 90-х, экс-участник группы «Мираж» Рома Жуков оказался в центре скандала. Мужчина, ожидавший вылета в Москву в международном аэропорту Кемерово, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: ругался матом и в некультурной форме отзывался о работе буфетчицы.

Представители компании «Аэрофлот» приняли решение снять певца с рейса.

Известно, что в Кемерове певец находился в командировке. После выяснения обстоятельств в аэропорту Жукова направили на медицинское освидетельствование.

Пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области:
Рома Жуков сидел в вип-зале, находясь в состоянии сильного опьянения. Сотрудник «Аэрофлота» отказался его везти, певцу это не понравилось. 

За неадекватное поведение артисту выписали штраф в 500 рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», из полицейского участка Жукова забрали организаторы его концерта в Кемерово.
 

# происшествия # Скандал # Рома Жуков

Другие новости рубрики

Все новости
На занятия не пришел 71 ученик – в Новополоцке выясняют причину возможной инфекции
05 сентября 2015 12:20

На занятия не пришел 71 ученик – в Новополоцке выясняют причину возможной инфекции

Хоккеист Войнов попал в изолятор сразу после выхода из тюрьмы в США
04 сентября 2015 15:55

Хоккеист Войнов попал в изолятор сразу после выхода из тюрьмы в США

Уголовное дело по трагедии на улице Гая в Минске будет пересмотрено
04 сентября 2015 14:23

Уголовное дело по трагедии на улице Гая в Минске будет пересмотрено