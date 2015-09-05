Певца Рому Жукова сняли с рейса за пьяный дебош

Новости России. Звезда 90-х, экс-участник группы «Мираж» Рома Жуков оказался в центре скандала. Мужчина, ожидавший вылета в Москву в международном аэропорту Кемерово, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: ругался матом и в некультурной форме отзывался о работе буфетчицы.

Представители компании «Аэрофлот» приняли решение снять певца с рейса.

Известно, что в Кемерове певец находился в командировке. После выяснения обстоятельств в аэропорту Жукова направили на медицинское освидетельствование.



Пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области:

Рома Жуков сидел в вип-зале, находясь в состоянии сильного опьянения. Сотрудник «Аэрофлота» отказался его везти, певцу это не понравилось.

За неадекватное поведение артисту выписали штраф в 500 рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», из полицейского участка Жукова забрали организаторы его концерта в Кемерово.

