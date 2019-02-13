Прямой эфир

Госдолг США побил исторический рекорд

13 февраля 2019 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Государственный долг США вновь побил исторический рекорд,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня сумма займов страны составляет более 22 триллионов долларов.

Госдолг США побил исторический рекорд-1

Только за последние несколько недель задолженность увеличилась на 90 миллиардов. Дональд Трамп не раз заявлял, что к концу его второго президентского срока внешние долги будут полностью погашены.

Госдолг США побил исторический рекорд-4

Однако, по словам экспертов, при Трампе задолженность растет самыми большими темпами. С момента инаугурации долг увеличился более, чем на 2 триллиона.

# Деньги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции запретили лаять собакам
13 февраля 2019 09:54

Во Франции запретили лаять собакам

Македония сменила название
13 февраля 2019 09:50

Македония сменила название

Тысячи моллюсков выбросило на чилийское побережье
13 февраля 2019 09:46

Тысячи моллюсков выбросило на чилийское побережье