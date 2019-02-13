Госдолг США побил исторический рекорд

Новости США. Государственный долг США вновь побил исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня сумма займов страны составляет более 22 триллионов долларов.

Только за последние несколько недель задолженность увеличилась на 90 миллиардов. Дональд Трамп не раз заявлял, что к концу его второго президентского срока внешние долги будут полностью погашены.