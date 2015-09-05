На занятия не пришел 71 ученик – в Новополоцке выясняют причину возможной инфекции

Новости Беларуси. Причину одновременного заболевания десятков учеников гимназии №2 выясняют в Новополоцке.

Первые случаи заболевания, которое выражалось в тошноте и рвоте, появились 3 сентября.

Родители заподозрили отравление, а на следующий день – 4 сентября – в школу не пришел 71 ученик младших классов.

Владимир Синкевич (главный государственный санитарный врач Витебской области корреспонденту БЕЛТА):

Названное количество отсутствовавших уточняется, выясняются причины их неявки. Ведь обратилось за помощью к медикам незначительное число учащихся. Дети только вышли на учебу, а с учетом того, что коллектив гимназии большой, велика вероятность, что кто-то «привез» вирус в школу. Тем не менее, для расшифровки ситуации наши специалисты работают в обоих направлениях. С одной стороны, взяли анализы у заболевших для лабораторной диагностики и установления этиологии возможной инфекции. С другой – провели обследование пищеблока, взяли пробы с объектов внешней среды на исследование.