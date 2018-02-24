В Пинском районе для остановки нетрезвого водителя Ford Sierra было применено табельное оружие

Новости Беларуси. Ночью 24 февраля в Пинском районе с применением оружия был остановлен Ford Sierra. За рулём автомобиля находился нетрезвый житель агрогородка Парохонск.

Как сообщает ГАИ Брестской области, в субботу правоохранителям стало известно о двигавшемся в сторону деревни Посеничи Ford Sierra, водитель которого может быть пьяным.

Инспектор ДПС ОГАИ Пинского РОВД и милиционер ОМОН УВД Брестского облисполкома выехали на поиски указанного автомобиля. Вскоре машина была обнаружена, но водитель отказался останавливать ТС.