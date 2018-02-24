В Пинском районе для остановки нетрезвого водителя Ford Sierra было применено табельное оружие
Новости Беларуси. Ночью 24 февраля в Пинском районе с применением оружия был остановлен Ford Sierra. За рулём автомобиля находился нетрезвый житель агрогородка Парохонск.
Как сообщает ГАИ Брестской области, в субботу правоохранителям стало известно о двигавшемся в сторону деревни Посеничи Ford Sierra, водитель которого может быть пьяным.
Инспектор ДПС ОГАИ Пинского РОВД и милиционер ОМОН УВД Брестского облисполкома выехали на поиски указанного автомобиля. Вскоре машина была обнаружена, но водитель отказался останавливать ТС.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
При помощи громкой связи и использования специальной звуковой сигнализации правоохранители неоднократно призывали нарушителя прекратить движение, но он не реагировал.
Чтобы остановить машину, милиционером ОМОН было использовано табельное оружие. Было сделано два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных выстрела по колёсам автомобиля с попаданием в заднее левое.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Ford Sierra остановился, находившийся за рулём 27-летний житель агрогородка Парохонск был задержан. В крови мужчины обнаружено 1.73 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов.
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