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В Гродно Mercedes сбил 29-летнюю маму с ребёнком на руках

24 февраля 2018 09:15
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Новости Беларуси. Утром 23 февраля в Гродно на пешеходном переходе был совершён наезд на девушку с ребёнком на руках.  

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком молодая мама переходила дорогу по улице Весенней. В это же время по проезжей части ехал Mercedes.  

«Когда справа от автомобиля шли пешеходы, водитель сконцентрировал внимание на разделительной полосе, ожидая их оттуда. Когда перевел взгляд на проезжую часть, тормозить было поздно», – сообщили правоохранители.  

29-летнюю девушку доставили в медицинское учреждение.  

Зимой прошлого года в Витебске автомобиль сбил женщину с двумя детьми.  

Пострадала 6-летняя девочка – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Гродненской области

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В Гродно Mercedes сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе