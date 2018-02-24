В Гродно Mercedes сбил 29-летнюю маму с ребёнком на руках

Новости Беларуси. Утром 23 февраля в Гродно на пешеходном переходе был совершён наезд на девушку с ребёнком на руках.

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком молодая мама переходила дорогу по улице Весенней. В это же время по проезжей части ехал Mercedes.

«Когда справа от автомобиля шли пешеходы, водитель сконцентрировал внимание на разделительной полосе, ожидая их оттуда. Когда перевел взгляд на проезжую часть, тормозить было поздно», – сообщили правоохранители.

29-летнюю девушку доставили в медицинское учреждение.

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