Морозы в Беларуси: в Мозыре прорвало трубопровод, под Логойском заглох автобус, в Езерище – рекордные минус 34

Новости Беларуси. Ночь на 8 января в Беларуси оказалась самой морозной с начала года и за весь зимний период. Холоднее всего было в поселке Езерище на севере страны – 34 градуса ниже нуля, теплее всего в Гродно – минус 17. Аномальные морозы на уходящей неделе принес в страну арктический циклон «Аксель». И уходить он, судя по прогнозам синоптиков, собирается не ранее середины будущей недели.

В особом режиме все эти холодные сутки работают экстренные службы, в том числе, спасатели.

В центре, куда стекается вся информация о морозных происшествиях, находится корреспондент программы «Неделя».

Именно сюда – в центр оперативного реагирования МЧС стекается самая свежая информация о чрезвычайных ситуациях со всех регионов нашей страны. За моей спиной вы можете видеть экраны, на которых в режиме «он-лайн» транслируется та самая картинка с городских камер видеонаблюдения. Именно она помогает спасателям как можно быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. А реагировать, и вправду, есть на что.

Сильного холода не выдержали теплотрассы в разных регионах страны.

Так, несколько часов назад завершены работы по восстановлению теплоснабжения в одном из микрорайонов Мозыря. 7 января вечером из-за прорыва трубопровода здесь без отопления остались шесть многоквартирных жилых домов. Сейчас в этих квартирах уже тепло. Сразу несколько подобных прорывов зафиксировали и в Островце, и в Гродно – как следствие – возникли перебои с холодной водой и электроснабжением. Надо отметить, дежурные бригады оперативно реагировали на подобного рода обращения. И поэтому дискомфорт для жителей удалось минимизировать.

А 7 января российским хоккейным болельщикам пришлось задержаться в Беларуси.

Из-за сильного мороза сломался экскурсионный автобус вблизи Логойска. Два водителя и 54 пассажира оперативно эвакуировали сотрудники МЧС. Туристов напоили горячим чаем разместили в ближайшей гостинице. И 8 января утром они благополучно отправились в Россию, правда, уже другим рейсом.

За прошедшие январские дни только в Минске более чем 200 водителям потребовалась помощь Госавтоинспекции.

Из-за морозов её сотрудники перешли на усиленный режим несения службы. Увеличено и количество патрульных машин. Чаще всего приходится помогать заводить замерзшие автомобили, буксировать их на стоянки.

Морозное дыхание циклона «Акселя», по прогнозам синоптиков, жители нашей страны будут ощущать и в ближайшие 2-3 дня.

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение синоптики объявили и на 9 января.

Так что всем жителям нашей страны рекомендовано одеваться как можно теплее и не покидать дома без острой необходимости.