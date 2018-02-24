12 лет в воспитательной колонии: вынесен приговор подростку из Слонима, обвиняемому в убийстве бабушки и дедушки

Новости Беларуси. 23 февраля был вынесен приговор подростку, который убил своих бабушку и дедушку. Погибшими пенсионерами оказались 64-летний слонимский скульптор Леонид Богдан и его 60-летняя жена.

По сведениям пресс-секретаря Гродненского областного суда Павла Варейко, 17-летний подросток обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью своих родственников. Он нанёс не менее 16 ножевых ранений бабушке и не менее 27 ударов различными предметами – деду.

Трагедия произошла поздно вечером 29 апреля 2017 года в Слониме. После своих действий молодой человек направился в церковь. Там он рассказал, что неизвестные в масках ворвались в дом и убили его родных.

Позже правоохранители заподозрили подростка в убийстве. В момент преступления внуку было 16 лет, в августе ему исполнилось 17.

Приговором суда молодой человек признан виновным, ему грозит 12 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор ещё не вступил в силу, он может быть обжалован и опротестован.

Весной прошлого года появились дополнительные сведения об убийстве в Слониме скульптора и его жены.