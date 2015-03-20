Во Франции в доме семейной пары в холодильнике обнаружили тела пяти младенцев

Новости Франции. На юго-западе Франции в доме семейной пары в холодильнике обнаружили тела пяти младенцев. Тревожный звонок в полицию поступил от 40-летнего мужчины. Он рассказал, что обнаружил тело новорожденного ребенка в сумке-холодильнике. Приехавшие полицейские обнаружили еще четырех младенцев, лежавших в морозильной камере.

Сейчас следствие пытается установить, при каких обстоятельствах умерли малыши. По предварительным данным, матерью погибших является супруга звонившего мужчины. Известно, что ранее женщина не состояла на учете в специальных учреждениях. Отмечается, что ранее у женщины не были диагностированы психиатрические заболевания.

Известно, что в данной семье растут еще двое детей в возрасте 13 и 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.