Нападение Шакиры: на дрессировщика Аскольда Запашного во время съемок набросилась тигрица

Новости России. Все произошло во время съемок сериала о легендарной укротительнице Маргарите Назаровой. Тигрица набросилась на Аскольда Запашного и ударом лапы в нескольких местах рассекла ему ногу. Со слов Эдгарда, брата Аскольда Запашного, дрессировщик получил несколько ран от когтей. Укусов удалось избежать только благодаря быстрой реакции Запашного.

Эдгард Запашный, дрессировщик (агентству «Интерфакс»): Он играл испуганного оператора, который по сюжету должен убегать от тигрицы. Хозяева тигрицы не удержали ее, и, когда Аскольд побежал, тигрица рванула за ним, кинулась на него, вцепилась в ногу когтями.

Аскольд Запашный, дрессировщик: Тигр просто вонзил в меня когти. Удалось отбиться от атаки таким образом, чтобы он не вцепился зубами. Я схватил ее прямо за морду, потом ассистент на нее напрыгнул, и тигрицу оттащили.

Чуть позже сам Аскольд порталу Super рассказал, что получил довольно глубокие, но не опасные для жизни раны.

Аскольд обиды на свою воспитанницу не держит. Дрессировщик уверен: хищница напала на него, потому что ей дали возможность погнаться за человеком.

Шакира, так зовут хищницу, не единственный тигр, который снимается в сериале.

Но дрессировщики утверждают: она всегда была одним из самых спокойных подопечных, а в случае на съемочной площадке подчинилась инстинктам.

Насколько опасна профессия укротителя, работающего с хищниками, говорить не приходится. «Человек этой профессии должен быть готов ко всему», – отмечают дрессировщики. Так во имя чего рисковать и как получать удовольствие от такой опасной профессии? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью телеканалу СТВ рассказал Эдгард Запашный. Видео здесь.