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Нападение Шакиры: на дрессировщика Аскольда Запашного во время съемок набросилась тигрица

20 марта 2015 07:12
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Новости России. Все произошло во время съемок сериала о легендарной укротительнице Маргарите Назаровой. Тигрица набросилась на Аскольда Запашного и ударом лапы в нескольких местах рассекла ему ногу.

Со слов Эдгарда, брата Аскольда Запашного, дрессировщик получил несколько ран от когтей. Укусов удалось избежать только благодаря быстрой реакции Запашного.

Нападение Шакиры: на дрессировщика Аскольда Запашного во время съемок набросилась тигрица -1



Эдгард Запашный, дрессировщик (агентству «Интерфакс»):
Он играл испуганного оператора, который по сюжету должен убегать от тигрицы. Хозяева тигрицы не удержали ее, и, когда Аскольд побежал, тигрица рванула за ним, кинулась на него, вцепилась в ногу когтями.

Чуть позже сам Аскольд порталу Super рассказал, что получил довольно глубокие, но не опасные для жизни раны.

Аскольд Запашный, дрессировщик:
Тигр просто вонзил в меня когти. Удалось отбиться от атаки таким образом, чтобы он не вцепился зубами. Я схватил ее прямо за морду, потом ассистент на нее напрыгнул, и тигрицу оттащили.

Нападение Шакиры: на дрессировщика Аскольда Запашного во время съемок набросилась тигрица -4

Аскольд обиды на свою воспитанницу не держит. Дрессировщик уверен: хищница напала на него, потому что ей дали возможность погнаться за человеком.

Шакира, так зовут хищницу, не единственный тигр, который снимается в сериале.

Но дрессировщики утверждают: она всегда была одним из самых спокойных подопечных, а в случае на съемочной площадке подчинилась инстинктам.

Насколько опасна профессия укротителя, работающего с хищниками, говорить не приходится. «Человек этой профессии должен быть готов ко всему»,  – отмечают дрессировщики. Так во имя чего рисковать и как получать удовольствие от такой опасной профессии? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью телеканалу СТВ рассказал Эдгард Запашный. Видео здесь.

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