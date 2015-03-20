Экс-руководителя церковного издательства подозревают в хищении на сумму более $150 тыс

Новости Беларуси. Бывший 55-летний руководитель Издательства Белорусского Экзархата подозревается в хищении денежных средств подчиненной организации путем злоупотребления служебными полномочиями.

Мужчина умышленно отдавал незаконные распоряжения подчиненным работникам о ежемесячном уничтожении документов первичного учета товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также незаконно изымал из кассы предприятия наличные денежные средства.

Полученные незаконно суммы – более $150 тыс – подозреваемый потратил на приобретение автомобилей.

Вера Ходасевич, УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

По собранным материалам установлено, что данная деятельность имела место на протяжении нескольких лет – с 2005 по 2014 годы. В общей сложности речь идет о 14 единицах техники на общую сумму более 150 тысяч долларов США. Денежные суммы фигурант использовал для приобретения за рубежом грузового и легкового автотранспорта.

Автомобили оформлялись либо непосредственно на мужчину, либо на его родственников.

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении фигуранта дела возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

К слову, структура, которая недосчиталась денег, является подразделением Белорусской Православной Церкви.

Вера Ходасевич, УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

Представители Белорусской Православной Церкви оказывают правоохранителям необходимое содействие в проведении проверочных мероприятий, направленных на выявление незаконной деятельности.

В 2013 году следователи Гомеля раскрыли резонансное дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

Напомним, мэр Гомеля вместе с приятелями незаконно распределили между собой 24 квартиры в четырех жилых домах. При этом стоимость квадратных метров была в разы ниже рыночной. Часть жилых помещений оформили на подставных лиц. Подробности вы узнаете из видео.