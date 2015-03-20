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Директор типографии пытался продать полмиллиона фальшивых долларов

20 марта 2015 08:11
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Новости России. 470 тысяч фальшивых долларов житель Москвы пытался продать. Но не успел. Его задержали сотрудники полиции.

Продавцом фальшивок оказался гендиректор одной из столичных типографий.

При обыске в типографии оперативники обнаружили специальное оборудование для изготовления поддельных денег и документов.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве:
Подозреваемый, житель Москвы, был задержан при попытке продать 470 тысяч фальшивых долларов США, за которые намеревался получить 60 тысяч настоящих долларов. Помимо этого оперативники обнаружили и изъяли акцизные марки алкогольной продукции, заготовки патентов, бланки нотариальных доверенностей с оттисками печатей, печати медицинских учреждений, бумагу с водяными знаками, пробные образцы поддельных купюр достоинством 100 долларов США, переплеты для денежных пачек.

В ходе обысков были найдены эскизы и бланки служебных удостоверений сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о фальшивомонетничестве.

Директор типографии пытался продать полмиллиона фальшивых долларов -1

Читайте также: Сервис по принципу «все включено». Сотрудники МВД задержали жителя Минской области, который занимался изготовлением поддельных документов.

Оперативники установили, что 47-летний мужчина, работая в придорожном кафе, на протяжении двух лет продавал посетителям поддельные счета и квитанции о проживании в белорусских и зарубежных гостиницах. Цена за услугу колебалась от 15 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, у подозреваемого можно было приобрести фиктивные документы об оплате проезда по платным дорогам Беларуси, стран СНГ и Европы. По материалам следствия, у задержанного были и «постоянные клиенты». Подробности этой истории вы узнаете из видео.

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт

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