Директор типографии пытался продать полмиллиона фальшивых долларов

Новости России. 470 тысяч фальшивых долларов житель Москвы пытался продать. Но не успел. Его задержали сотрудники полиции.

Продавцом фальшивок оказался гендиректор одной из столичных типографий.

При обыске в типографии оперативники обнаружили специальное оборудование для изготовления поддельных денег и документов.



Пресс-служба ГУ МВД России по Москве:

Подозреваемый, житель Москвы, был задержан при попытке продать 470 тысяч фальшивых долларов США, за которые намеревался получить 60 тысяч настоящих долларов. Помимо этого оперативники обнаружили и изъяли акцизные марки алкогольной продукции, заготовки патентов, бланки нотариальных доверенностей с оттисками печатей, печати медицинских учреждений, бумагу с водяными знаками, пробные образцы поддельных купюр достоинством 100 долларов США, переплеты для денежных пачек.

В ходе обысков были найдены эскизы и бланки служебных удостоверений сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.