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Житель Светлогорска с инкубаторами и доильными агрегатами на сумму 65 млн рублей задержан в Вилейке

01 марта 2013 13:50
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ и налоговики задержали в Вилейке водителя, который перевозил товары в нарушение закона. Спецоперацию провели на трассе вблизи села Костеневичы.

В салоне микроавтобуса находился товар на сумму около 65 миллионов рублей. Инкубаторы, доильные агрегаты и другую технику 35-летний предприниматель, житель Светлогорска, реализовывал местным сельчанам.

Для проведение дальнейшей проверки машина и товар конфискован налоговой инспекцией Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда # Криминал

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