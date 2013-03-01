Житель Светлогорска с инкубаторами и доильными агрегатами на сумму 65 млн рублей задержан в Вилейке

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ и налоговики задержали в Вилейке водителя, который перевозил товары в нарушение закона. Спецоперацию провели на трассе вблизи села Костеневичы.

В салоне микроавтобуса находился товар на сумму около 65 миллионов рублей. Инкубаторы, доильные агрегаты и другую технику 35-летний предприниматель, житель Светлогорска, реализовывал местным сельчанам.

Для проведение дальнейшей проверки машина и товар конфискован налоговой инспекцией Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.