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Трагедия в Республике Тыва. Семерых школьников накрыла снежная лавина

03 марта 2013 13:33
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Новости России. ЧП произошло сегодня около 14 часов по московскому времени на горе Ак-Баштыг близ тывинского села Мугур-Аксы. Группа 11-классников попала под снежную лавину.

По предварительным данным, под снежный завал могли попасть семеро подростков в возрасте 16-17 лет, ученики местной средней школы.

По информации республиканского управления МЧС одному из подростков удалось выбраться. Поиск остальных продолжается.

На месте исчезновения школьников к северу от села Мугур-Аксы работают 32 спасателя и четыре единицы техники. Еще два спасательных судна готовятся к вылету из мест базирования других поисково-спасательных отрядов.

 

# происшествия # Несчастный случай

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