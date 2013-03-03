Трагедия в Республике Тыва. Семерых школьников накрыла снежная лавина

Новости России. ЧП произошло сегодня около 14 часов по московскому времени на горе Ак-Баштыг близ тывинского села Мугур-Аксы . Группа 11-классников попала под снежную лавину.

По предварительным данным, под снежный завал могли попасть семеро подростков в возрасте 16-17 лет, ученики местной средней школы.

По информации республиканского управления МЧС одному из подростков удалось выбраться. Поиск остальных продолжается.



На месте исчезновения школьников к северу от села Мугур-Аксы работают 32 спасателя и четыре единицы техники. Еще два спасательных судна готовятся к вылету из мест базирования других поисково-спасательных отрядов.



