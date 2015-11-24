Владимир Путин назвал инцидент с Су-24 в Сирии ударом в спину от пособников террористов

Новости России. Москва и Анкара выясняют обстоятельства крушения СУ-24. Российский военный самолет был сбит турецким истребителем. Данную информацию уже подтвердил президент Турции. По версии Анкары, самолет вторгся в воздушное пространство страны. В свою очередь Москва заявила, что нарушений не было, истребитель находился над территорией Сирии. Комментируя данный инцидент, президент России Владимир Путин подчеркнул, что крушение Су-24 в Сирии выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Это удар, который России нанесли в спину пособники террористов.

По имеющейся информации, российский военный самолет был сбит в горной провинции Латакия, когда возвращался на военную базу в Сирии. В связи с инцидентом экстренное совещание в эти минуты проводит НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.