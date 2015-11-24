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Российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии, пилотам удалось катапультироваться

24 ноября 2015 10:46
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Новости России. Российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Сообщается, что бомбардировщик обстреляли с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны России заявили, что Су-24 не нарушал воздушного пространства и находился над территорией Сирии.

Ранее же сообщалось, что  ВВС Турции сбили неопознанный истребитель, летевший со стороны Сирии. По версии турецкой стороны, самолёт нарушил воздушное пространство страны.

В связи с инцидентом премьер-министр Турции проводит экстренное совещание с руководством генштаба. Также премьер поручил главе МИД провести консультации с ООН и НАТО по поводу происшествия. 

# происшествия # Крушение

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