Российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии, пилотам удалось катапультироваться

Новости России. Российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Сообщается, что бомбардировщик обстреляли с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны России заявили, что Су-24 не нарушал воздушного пространства и находился над территорией Сирии.

Ранее же сообщалось, что ВВС Турции сбили неопознанный истребитель, летевший со стороны Сирии. По версии турецкой стороны, самолёт нарушил воздушное пространство страны.

В связи с инцидентом премьер-министр Турции проводит экстренное совещание с руководством генштаба. Также премьер поручил главе МИД провести консультации с ООН и НАТО по поводу происшествия.