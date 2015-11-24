МВД: в Бресте футбольный фанат распылил газ в лицо прохожим и избил их

Новости Беларуси. За этот поступок молодой человек будет отвечать перед законом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Александр Марченко, сотрудник управления информации и общественных связей МВД:

Установлено, что подозреваемый вместе с товарищами отдыхал в одном из ночных баров города. Перед закрытием заведения компания вышла на улицу, где в какой-то момент между ее участниками возник конфликт и потасовка. Это заметили двое жителей Бреста, которые попросили парней прекратить драку.

Подозреваемый брызнул в лицо брестчанам слезоточивый газ, после чего избил их руками и ногами.

Выйти на след подозреваемого удалось в результате анализа записей камер видеонаблюдения.

Александр Марченко, сотрудник управления информации и общественных связей МВД:

Впоследствии также выяснилось, что он и его товарищи являются активными участниками боевого крыла незарегистрированного неполитизированного молодежного движения «No comments» из числа футбольных фанатов ФК «Динамо-Брест», поддерживающих ультраправые идеи неофашизма.

К несчастью, это далеко не первый случай в Беларуси, когда молодые люди неадекватно и даже агрессивно реагируют на замечание, сделанное со стороны.

Осень 2014 года. Во дворе одного из домов на проспекте Янки Купалы в Гродно семья столкнулась с компанией молодых людей. Они вели себя крайне невоспитанно: распивали спиртные напитки на лавочке возле подъезда, о чем-то громко спорили и ругались матом. Мужчина посчитал своим долгом сделать молодым людям замечание, ведь нецензурную брань слышали его несовершеннолетние дети. Компании такой поворот явно не понравился. В ход пошли кулаки.

Весна 2013 года. Гомель. Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения (смотрите видео). Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.