Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки

Новости Беларуси. Более 100 килограммов опасного наркотического вещества – маковой соломки – обнаружили витебские таможенники в двух партиях якобы пищевого мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это приблизительно 900 тысяч доз.

Груз следовал из Латвии в Казахстан. В обоих случаях в документах значилась одна и та же фирма-отправитель. Часть товара – 22 тонны – перемещали через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина».

Другую – 66 тонн – пытались переправить железнодорожным транспортом через Полоцк.

Наталья Ильясова, официальный представитель Витебской таможни:

Согласно заключению эксперта Управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области в результате просева в 88 тоннах мака обнаружено более 100 кг опасного наркотического средства – «маковой соломы». Следует отметить, что на территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, в нем не должны содержаться никакие примеси.

Товар изъят, сотрудниками Витебской таможни возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.