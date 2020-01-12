В Городокском районе Volkswagen сбил пешехода. Он умер в больнице

За рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 40-летний водитель. Он совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть.

Новости Беларуси. В Городокском районе в ДТП погиб пешеход.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Водитель сказал, что не заметил пешехода из-за встречного разъезда, во время которого был ослеплен светом фар другого автомобиля.

46-летний пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Спустя несколько часов мужчина умер.