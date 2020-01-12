Прямой эфир

В Городокском районе Volkswagen сбил пешехода. Он умер в больнице

12 января 2020 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Городокском районе в ДТП погиб пешеход.  

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером 11 января.  

За рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 40-летний водитель. Он совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть.  

В Городокском районе Volkswagen сбил пешехода. Он умер в больнице-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai  

Водитель сказал, что не заметил пешехода из-за встречного разъезда, во время которого был ослеплен светом фар другого автомобиля.  

46-летний пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Спустя несколько часов мужчина умер.  

В середине декабря в Оршанском районе Volkswagen насмерть сбил 50-летнего пешехода – здесь подробнее.  

# Авария в Витебской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб
11 января 2020 13:52

В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб

Ушёл из жизни сержант, который получил тяжёлую травму в Стародорожском гарнизоне
11 января 2020 08:57

Ушёл из жизни сержант, который получил тяжёлую травму в Стародорожском гарнизоне

Пропавшая воспитанница минского детдома была обнаружена в России
11 января 2020 07:20

Пропавшая воспитанница минского детдома была обнаружена в России