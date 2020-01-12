В Узде женщина потеряла сумку с деньгами, но заявила об ограблении

Новости Беларуси. В Узде женщина потеряла сумку с деньгами и заявила об ограблении.
По информации Следственного комитета, сообщение об ограблении, совершенном в отношении 52-летней местной жительницы, было получено накануне новогодних праздников.
Женщина сказала, что на нее напали, когда она вечером шла домой, и похитили сумку с деньгами и другими вещами.
Было установлено, что преступление не совершалось, а сумку женщина потеряла, когда возвращалась домой после распития алкогольных напитков со знакомыми.
По их словам, она спотыкалась и была в нетрезвом состоянии. Местная жительница также рассказала родственникам историю о нападении на нее.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Сумка со всем содержимым была обнаружена во дворе.
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