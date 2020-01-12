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В Узде женщина потеряла сумку с деньгами, но заявила об ограблении

12 января 2020 14:37
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Новости Беларуси. В Узде женщина потеряла сумку с деньгами и заявила об ограблении.  

По информации Следственного комитета, сообщение об ограблении, совершенном в отношении 52-летней местной жительницы, было получено накануне новогодних праздников.  

Женщина сказала, что на нее напали, когда она вечером шла домой, и похитили сумку с деньгами и другими вещами.  

Было установлено, что преступление не совершалось, а сумку женщина потеряла, когда возвращалась домой после распития алкогольных напитков со знакомыми.  

По их словам, она спотыкалась и была в нетрезвом состоянии. Местная жительница также рассказала родственникам историю о нападении на нее.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Сумка со всем содержимым была обнаружена во дворе.  

Осенью прошлого года в Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение – здесь подробнее.  

# Ограбление # происшествия

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