В Узде женщина потеряла сумку с деньгами, но заявила об ограблении

Новости Беларуси. В Узде женщина потеряла сумку с деньгами и заявила об ограблении.

По информации Следственного комитета, сообщение об ограблении, совершенном в отношении 52-летней местной жительницы, было получено накануне новогодних праздников.

Женщина сказала, что на нее напали, когда она вечером шла домой, и похитили сумку с деньгами и другими вещами.

Было установлено, что преступление не совершалось, а сумку женщина потеряла, когда возвращалась домой после распития алкогольных напитков со знакомыми.

По их словам, она спотыкалась и была в нетрезвом состоянии. Местная жительница также рассказала родственникам историю о нападении на нее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Сумка со всем содержимым была обнаружена во дворе.