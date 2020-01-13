В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку

По сведениям МЧС Беларуси, в Kia Sephia оказались зажаты три человека. Один из пассажиров сумел выбраться самостоятельно, госпитализация ему не потребовалась.

Новости Беларуси. 13 января около часа ночи в Полоцке машина врезалась в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина.

Спасатели деблокировали из транспортного средства двух других пассажиров и водителя. После осмотра выяснилось, что у спасённых травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В начале января в Минском районе Hyundai врезался в дорожное ограждение.