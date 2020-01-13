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В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку

13 января 2020 07:01
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Новости Беларуси. 13 января около часа ночи в Полоцке машина врезалась в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина. 

По сведениям МЧС Беларуси, в Kia Sephia оказались зажаты три человека. Один из пассажиров сумел выбраться самостоятельно, госпитализация ему не потребовалась. 

В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку -1

Фото: МЧС Беларуси 

Спасатели деблокировали из транспортного средства двух других пассажиров и водителя. После осмотра выяснилось, что у спасённых травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу. 

В начале января в Минском районе Hyundai врезался в дорожное ограждение.

Пострадали пассажирка и её дочь – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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