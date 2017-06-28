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Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться

28 июня 2017 18:31
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Новости Беларуси. Вирус-вымогатель Петя стал причиной серьезных компьютерных сбоев в десятках стран, в том числе затронул и некоторые крупные белорусские компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В управление «К» Министерства внутренних дел – оно работает над раскрытием преступлений в сфере информационных технологий – поступило сразу несколько заявлений.

Как рядовым пользователям не познакомиться с Петей?

Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться-1

Ольга Петрашевская, СТВ:
Такое знакомое нам имя Petya (пожалуй, так в эти дни произносят в десятках стран).

Россия, Украина, а еще Израиль, Аргентина, Австралия – везде один и тот же киберсценарий: компьютер работал, но внезапно…

...остановил все программы. Вирус-вымогатель работает по-крупному: зараженные файлы приходят под видом резюме, финансовых отчетов и прочих документов вроде как сугубо делового пользования. Однако после запуска Petya начинает шалить: предлагает владельцу компьютера оплатить разблокировку своего же ПК.

Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться-4

Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:
Если гражданин Республики Беларусь стал жертвой этого вируса, ни в коем случае не идти на поводу у злоумышленников и не выплачивать никакой суммы за расшифровку.

Обратиться с соответствующим заявлением в ближайший орган внутренних дел.

С заявлениями в милицию уже обратились из нескольких крупных белорусских компаний. Было ли среди них это промышленное предприятие, нам не известно. По словам секретаря руководителя, боссы второй день возглавляют борьбу с Petya, а потому не могут пообщаться с журналистами. Зато называющие себя сотрудниками той самой компании сразу рассказывают: у них свободного времени теперь хоть отбавляй.

Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться-7

Сотрудники предприятия:
Экран черный с красными буквами и текст на английском.

На всем предприятии компьютеры не работают.

Все полностью, в бухгалтерии, везде, насколько я знаю. Просто выключились компьютеры и все. Внезапно программа закрылась.

Так же Petya погасил мониторы, к примеру, в крупных супермаркетах Франции, международном порту Мумбаи (там «легла» система управления грузопотоком), Кабмине Украины. Кстати, в этой стране заблокировались еще и сайты банков, энергетических и транспортных компаний. О внештатной ситуации пассажиров предупредил и аэропорт Борисполь.

В Беларусь Petya такими широкими шагами не зашел. Во многих госведомствах, в том числе и Таможенном комитете, вся информация и все данные – под усиленной системной защитой.

Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться-10

Дмитрий Радивоник, начальник управления информационных технологий, таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Одной из мер, направленных на обеспечение информационной безопасности, является то, что мы работаем в первую очередь с белорусскими разработчиками программного обеспечения. Это дает определенный уровень гарантий, что система будет работать, с одной стороны, стабильно.

С другой стороны – безопасность той информации, которая в ней обрабатывается.

Рядовым юзерам специалисты по компьютерной защите рекомендуют не следовать советам, гуляющим в интернете, и не создавать никаких папок, якобы защищающих от буйства Petya. Есть более надежное и для дня нынешнего уже дедовское средство.

Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться-13

Тимофей Борботько, заведующий кафедрой защиты информации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Нужно антивирусное программное обеспечение. Сегодня у крупных производителей есть бесплатные версии. И, в принципе, мы уже на уровень стали выше всех тех, кто не использует.

О том, что Petya можно сделать Delete, и такой способ уже найден, 28 июня заявил специалист из Израиля.

Но кибервымогатель по интернациональным IT-карманам все-таки пошарил: несколько человек из разных стран деньги за разблокировку взяли и перевели. На имя Пети.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Фотофакт # Ольга Петрашевская # Вадим Устинович # Дмитрий Радивоник # Тимофей Борботько

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