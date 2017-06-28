Вирус-вымогатель Petya: что это и как с ним бороться

Новости Беларуси. Вирус-вымогатель Петя стал причиной серьезных компьютерных сбоев в десятках стран, в том числе затронул и некоторые крупные белорусские компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В управление «К» Министерства внутренних дел – оно работает над раскрытием преступлений в сфере информационных технологий – поступило сразу несколько заявлений. Как рядовым пользователям не познакомиться с Петей?

Ольга Петрашевская, СТВ:

Такое знакомое нам имя Petya (пожалуй, так в эти дни произносят в десятках стран). Россия, Украина, а еще Израиль, Аргентина, Австралия – везде один и тот же киберсценарий: компьютер работал, но внезапно… ...остановил все программы. Вирус-вымогатель работает по-крупному: зараженные файлы приходят под видом резюме, финансовых отчетов и прочих документов вроде как сугубо делового пользования. Однако после запуска Petya начинает шалить: предлагает владельцу компьютера оплатить разблокировку своего же ПК.

Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Если гражданин Республики Беларусь стал жертвой этого вируса, ни в коем случае не идти на поводу у злоумышленников и не выплачивать никакой суммы за расшифровку. Обратиться с соответствующим заявлением в ближайший орган внутренних дел. С заявлениями в милицию уже обратились из нескольких крупных белорусских компаний. Было ли среди них это промышленное предприятие, нам не известно. По словам секретаря руководителя, боссы второй день возглавляют борьбу с Petya, а потому не могут пообщаться с журналистами. Зато называющие себя сотрудниками той самой компании сразу рассказывают: у них свободного времени теперь хоть отбавляй.

Сотрудники предприятия:

Экран черный с красными буквами и текст на английском. На всем предприятии компьютеры не работают. Все полностью, в бухгалтерии, везде, насколько я знаю. Просто выключились компьютеры и все. Внезапно программа закрылась. Так же Petya погасил мониторы, к примеру, в крупных супермаркетах Франции, международном порту Мумбаи (там «легла» система управления грузопотоком), Кабмине Украины. Кстати, в этой стране заблокировались еще и сайты банков, энергетических и транспортных компаний. О внештатной ситуации пассажиров предупредил и аэропорт Борисполь. В Беларусь Petya такими широкими шагами не зашел. Во многих госведомствах, в том числе и Таможенном комитете, вся информация и все данные – под усиленной системной защитой.

Дмитрий Радивоник, начальник управления информационных технологий, таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Одной из мер, направленных на обеспечение информационной безопасности, является то, что мы работаем в первую очередь с белорусскими разработчиками программного обеспечения. Это дает определенный уровень гарантий, что система будет работать, с одной стороны, стабильно. С другой стороны – безопасность той информации, которая в ней обрабатывается. Рядовым юзерам специалисты по компьютерной защите рекомендуют не следовать советам, гуляющим в интернете, и не создавать никаких папок, якобы защищающих от буйства Petya. Есть более надежное и для дня нынешнего уже дедовское средство.