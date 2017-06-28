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Вирус-вымогатель затронул некоторые крупные белорусские компании

28 июня 2017 14:05
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Новости Беларуси. Мировая волна кибератак. В управление «К» Министерства внутренних дел – оно работает над раскрытием преступлений в сфере информационных технологий – поступило сразу несколько заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рядовым пользователям не познакомиться с Петей? (подробнее здесь).

Вирус-вымогатель затронул некоторые крупные белорусские компании-1

Вредоносные программы блокируют ценную информацию. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей документации. На самом деле под ними скрывается программа, после запуска которой загрузить операционную систему компьютера невозможно.

В той или иной степени, кибератака затронула весь мир. США и Израиль уже создают рабочую группу по предотвращению подобных угроз.

Вирус-вымогатель затронул некоторые крупные белорусские компании-4

# общество # Интернет-мошенничество # Фотофакт

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