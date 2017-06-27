Вирус-вымогатель Petya добрался до Беларуси: об атаке сообщил Бобруйский машиностроительный завод

Новости Беларуси. Отголоски массированной кибератаки в Украине и России дошли и до нашей страны. Стало известно о единичных случаях заражения вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сбое в компьютерных системах нашему каналу сообщил Бобруйский машиностроительный завод.

Сейчас на предприятии работают над устранением неполадок.

За день в Украине вредоносный вирус заразил целый ряд ПК частных компаний и государственных учреждений.

Нападению подверглись все компьютеры кабинета министров. Зашифрованы и системы аэропорта «Борисполь» (возможны задержки вылетов). Также из-за хакерской атаки прекратил вещание один из местных телеканалов. С проблемами столкнулись и украинские банки.