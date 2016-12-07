Более 700 пачек сигарет на сумму около $2 млн задержали польские таможенники в «Кузнице»

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Кузница» польские таможенники задержали поезд с цистернами, которые были буквально забиты белорусскими сигаретами. Более 700 тысяч пачек на сумму около двух миллионов двухсот тысяч долларов.

По сопроводительным документам в резервуарах должен был находится газ. Однако сканирование показало другое содержимое. Чтобы скрыть контрабанду, злоумышленники прикрыли сигареты мешками с цементом и небольшими газовыми баллонами. По данному делу арестованы пятеро граждан Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.