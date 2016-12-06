Около 400 человек, в том числе 35 детей, стали жертвами гололеда в Минске за месяц

Новости Беларуси. Ажиотаж в столичных травмпунктах. В нокаут минчан отправляет гололед. Коварная опасность, которая прячется под снегом, не щадит никого. Импровизированные танцы на льду для 18 пациентов шестой больницы сегодня стали серьезным испытанием на крепость костей и связок. Только за день лед подкосил столько пешеходов, сколько за всю прошлую неделю. Четырем из них понадобилась даже экстренная помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За месяц жертвами неприятных сюрпризов погоды в Минске стали около 400 человек. Среди них и 35 детей. В данный момент не будет лишним напомнить быть внимательнее и осторожнее на скользком пути.