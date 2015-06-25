Видео: Кошка защитила хозяйский дом от медведя на Аляске

Новости США. На Аляске храбрая кошка защитила дом от медведя. В поисках пищи косолапый намеревался попасть в жилище, но на его пути внезапно появилась серьёзная преграда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кошка Нэни какое-то время наблюдала за медведем, а затем резко прыгнула в его сторону. Зверь такого выпада не ожидал и решил спастись бегством – в итоге упал с крыльца и скрылся.

Хозяйка Нэни рассказала, что была крайне удивлена поступком своей любимицы. Она и не догадывалась, что её кошка такая смелая.