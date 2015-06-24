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6-летняя девочка три дня провела в номере отеля в Турции с умершими родителями

24 июня 2015 11:05
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Новости Турции. Шокирующая история произошла на одном из турецких курортов. Шестилетняя девочка три дня прожила с умершими родителями.

По данным Нurriyet Daily News, 38-летний Вячеслав Самило и его супруга Майя сняли квартиру в районе Аланьи.

Соседи рассказывают: муж и жена часто ссорились и злоупотребляли спиртным.

Накануне днем 6-летняя Анжелика вышла на балкон и обратилась к соседям. Она рассказала, что голодна и что ее родители «спят и не просыпаются». Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли бездыханные тела родителей ребенка на диване. Специалисты установили, что пара умерла три дня назад от алкогольного отравления.

6-летняя девочка три дня провела в номере отеля в Турции с умершими родителями-1

Метина Мутлу, соседка:
Они слишком много выпивали. Муж бил свою жену.

Как сообщают местные издания, супружеская пара приехала на курорт из Украины.

На данный момент власти Турции пытаются найти родственников оставшейся сиротой Анжелики.

# происшествия # Отравления # Фотофакт

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