6-летняя девочка три дня провела в номере отеля в Турции с умершими родителями

Новости Турции. Шокирующая история произошла на одном из турецких курортов. Шестилетняя девочка три дня прожила с умершими родителями.

По данным Нurriyet Daily News, 38-летний Вячеслав Самило и его супруга Майя сняли квартиру в районе Аланьи.

Соседи рассказывают: муж и жена часто ссорились и злоупотребляли спиртным.

Накануне днем 6-летняя Анжелика вышла на балкон и обратилась к соседям. Она рассказала, что голодна и что ее родители «спят и не просыпаются». Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли бездыханные тела родителей ребенка на диване. Специалисты установили, что пара умерла три дня назад от алкогольного отравления.