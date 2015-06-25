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В США вынесен смертный приговор организатору теракта на Бостонском марафоне

25 июня 2015 08:02
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Новости США. В США Джохар Царнаев, признанный виновным в организации теракта на Бостонском марафоне, приговорён к смертной казни.

Впервые подсудимый встретился лицом к лицу с пострадавшими во время взрывов и родственниками погибших и принёс извинения за свои действия. Ранее Царнаев от публичных заявлений отказывался.

Напомним, жертвами двух взрывов, прогремевших в Бостоне во время Международного марафона в апреле 2013, стали 3 человека, более 260 спортсменов и зрителей получили ранения.

Защита Царнаева намерена подать апелляцию до 17 августа. Юристы не исключают, что смертный приговор может быть заменён пожизненным заключением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Теракт

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