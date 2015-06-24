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26-летний водитель сбил 3-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

24 июня 2015 13:59
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Новости Беларуси. Трехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Старых Дорогах. Это случилось во дворе многоквартирного жилого дома. 26-летний водитель не заметил ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его задержали сотрудники ГАИ.

А на Гродненской трассе вблизи деревни Ратомка ночью фура сбила 78-летнего пенсионера. Мужчина двигался по проезжей части во встречном направлении и не был указан в темноте светоотражающими элементами. Пострадавший доставлен в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Минской области

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