26-летний водитель сбил 3-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

Новости Беларуси. Трехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Старых Дорогах. Это случилось во дворе многоквартирного жилого дома. 26-летний водитель не заметил ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его задержали сотрудники ГАИ.

А на Гродненской трассе вблизи деревни Ратомка ночью фура сбила 78-летнего пенсионера. Мужчина двигался по проезжей части во встречном направлении и не был указан в темноте светоотражающими элементами. Пострадавший доставлен в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.