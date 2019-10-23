Вещевой рынок горел ночью в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно был ликвидирован пожар на вещевом рынке.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 23 октября на Южном рынке.

Происходило открытое горение металлических боксов. На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло около 20 минут. Огонь уничтожил имущество и товар в четырех боксах, еще в одном повредил имущество.