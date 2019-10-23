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Вещевой рынок горел ночью в Гродно

23 октября 2019 08:32
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Новости Беларуси. В Гродно был ликвидирован пожар на вещевом рынке.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 23 октября на Южном рынке.  

Происходило открытое горение металлических боксов. На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло около 20 минут. Огонь уничтожил имущество и товар в четырех боксах, еще в одном повредил имущество.  

Вещевой рынок горел ночью в Гродно -1

Фото: МЧС

По словам старшего сторожа, он обратил внимание на горение поликарбонатного навеса между торговыми рядами при обходе территории. Мужчина сообщил о происходящем спасателям и принялся сам тушить пожар огнетушителем.  

Основные рассматриваемые версии – поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.  

Вещевой рынок горел ночью в Гродно -4

Фото: МЧС

Установлением обстоятельств случившегося занимаются специалисты Следственного комитета.  

В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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