Вещевой рынок горел ночью в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно был ликвидирован пожар на вещевом рынке.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 23 октября на Южном рынке.
Происходило открытое горение металлических боксов. На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло около 20 минут. Огонь уничтожил имущество и товар в четырех боксах, еще в одном повредил имущество.
По словам старшего сторожа, он обратил внимание на горение поликарбонатного навеса между торговыми рядами при обходе территории. Мужчина сообщил о происходящем спасателям и принялся сам тушить пожар огнетушителем.
Основные рассматриваемые версии – поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Установлением обстоятельств случившегося занимаются специалисты Следственного комитета.
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