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Сам открыл окно. В Минске трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки

22 октября 2019 15:28
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Поздно вечером 21 октября трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа одной из многоэтажек на Шаранговича.

Сам открыл окно. В Минске трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки-1

По предварительной информации, мальчик, пока мама и бабушка находились на кухне, забрался на диван и самостоятельно открыл окно.

Сам открыл окно. В Минске трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки-4

К счастью, его жизни ничего не угрожает. С травмами ребёнок находится в больнице.

# происшествия # Фотофакт

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