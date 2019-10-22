Сам открыл окно. В Минске трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Поздно вечером 21 октября трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа одной из многоэтажек на Шаранговича.

По предварительной информации, мальчик, пока мама и бабушка находились на кухне, забрался на диван и самостоятельно открыл окно.