Сам открыл окно. В Минске трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки
Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Поздно вечером 21 октября трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа одной из многоэтажек на Шаранговича.
По предварительной информации, мальчик, пока мама и бабушка находились на кухне, забрался на диван и самостоятельно открыл окно.
К счастью, его жизни ничего не угрожает. С травмами ребёнок находится в больнице.