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В Брестской крепости нашли боеприпасы времён ВОВ

22 октября 2019 14:26
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Новости Беларуси. В Брестской крепости рабочие обнаружили арсенал времен ВОВ.  

По информации МВД, о находке сообщили 22 октября днем сотрудники ОАО «Брестреставрация». На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – «Восточный форт» во время реставрации были найдены пять гранат Ф-1.  

В Брестской крепости нашли боеприпасы времён ВОВ-1

Фото: МВД

На место происшествия прибыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.  

Все находки оказались времен Великой Отечественной войны.  

В Брестской крепости нашли боеприпасы времён ВОВ-4

Фото: МВД

Сейчас боеприпасы вывозят на полигон для уничтожения. Никто не пострадал.  

На минувшей неделе в Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену (читать далее).  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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