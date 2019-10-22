В Брестской крепости нашли боеприпасы времён ВОВ
Новости Беларуси. В Брестской крепости рабочие обнаружили арсенал времен ВОВ.
По информации МВД, о находке сообщили 22 октября днем сотрудники ОАО «Брестреставрация». На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – «Восточный форт» во время реставрации были найдены пять гранат Ф-1.
На место происшествия прибыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.
Все находки оказались времен Великой Отечественной войны.
Сейчас боеприпасы вывозят на полигон для уничтожения. Никто не пострадал.
На минувшей неделе в Мозыре мужчина сделал картину из оружия времён ВОВ и повесил на стену (читать далее).