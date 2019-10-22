В Брестской крепости нашли боеприпасы времён ВОВ

Новости Беларуси. В Брестской крепости рабочие обнаружили арсенал времен ВОВ. По информации МВД, о находке сообщили 22 октября днем сотрудники ОАО «Брестреставрация». На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – «Восточный форт» во время реставрации были найдены пять гранат Ф-1.

Фото: МВД

На место происшествия прибыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей. Все находки оказались времен Великой Отечественной войны.

Фото: МВД