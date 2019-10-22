В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок

Новости Беларуси. В Червенском районе был ликвидирован пожар на фабрике по производству валенок.
По информации МЧС, сообщение о дыме из окон производственного здания ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» поступило утром 22 октября.
Новости Беларуси. В Червенском районе был ликвидирован пожар на фабрике по производству валенок.
По информации МЧС, сообщение о дыме из окон производственного здания ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» поступило утром 22 октября.
Фото: МЧС
Спустя несколько минут на месте вызова уже были два первых подразделения спасателей.
Пожар произошел в цехе по обрезиниванию подошв валенка. Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил 12 станков по обрезиниванию подошв и готовую продукцию на общей площади 20 кв. м.
Фото: МЧС
Устанавливается причина происшествия.
Одна из рассматриваемых версий – короткое замыкание электропроводки производственного станка.
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