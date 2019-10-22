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В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок

22 октября 2019 07:51
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Новости Беларуси. В Червенском районе был ликвидирован пожар на фабрике по производству валенок.  

По информации МЧС, сообщение о дыме из окон производственного здания ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» поступило утром 22 октября.  

В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок -1

Фото: МЧС

Спустя несколько минут на месте вызова уже были два первых подразделения спасателей.  

Пожар произошел в цехе по обрезиниванию подошв валенка. Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил 12 станков по обрезиниванию подошв и готовую продукцию на общей площади 20 кв. м.  

В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок -4

Фото: МЧС

Устанавливается причина происшествия.  

Одна из рассматриваемых версий – короткое замыкание электропроводки производственного станка.  

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# Пожар # происшествия

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