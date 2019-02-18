Вандалы сломали крышу остановки в микрорайоне Сосны

Ремонтная бригада уже демонтировала то, что осталось от конструкции. Осадков в последние дни не было, поэтому предполагать, что крыша рухнула под натиском снега, не приходится. Восстановлению остановка не подлежит, в скором времени здесь будет установлен новый павильон.