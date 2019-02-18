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Вандалы сломали крышу остановки в микрорайоне Сосны

18 февраля 2019 21:28
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Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта в микрорайоне Сосны пострадала от рук вандалов. Разрушенный навес утром 19 февраля обнаружили местные жители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вандалы сломали крышу остановки в микрорайоне Сосны-1

Ремонтная бригада уже демонтировала то, что осталось от конструкции. Осадков в последние дни не было, поэтому предполагать, что крыша рухнула под натиском снега, не приходится. Восстановлению остановка не подлежит, в скором времени здесь будет установлен новый павильон.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Фотофакт

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