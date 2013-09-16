Вандалы полностью разрисовали вагон электрички

Новости Беларуси. Искусство или вандализм? В Минске полностью изрисовали вагон пригородной электрички. Причем, художники – если их можно, конечно, так назвать – закрасили даже окна электропоезда.

В поезде, который накануне курсировал в Осиповичском направлении, один вагон покрыли краской от пола до крыши. Пассажирам пришлось ехать в полумраке, потому что окна оказались запачканы целиком. «Художников» ищут.

К слову, такой случай в столице далеко не первый. Есть ли законодательная база для подобного рода художественных правонарушений, как наказывать авторов, а может, есть альтернативные методы?

Это фото в Интернет попало утром. Вагон пригородной электрички полностью изрисован граффити. Причем авторы закрасили даже окна. Пассажирам пришлось ехать до Осипович в темноте. Замначальника минского вагонного депо рассказывает: хлопот от нерадивых художников с каждым годом больше.

Егор Логвин, заместитель начальника моторвагонного депо г. Минска по ремонту:

В 2012 году у нас было 40 случаев. Мы понесли убытки на 16,7 млн. В этом году у нас уже вот 23 случая, уже 32 млн убытка. То есть довольно серьезные проблемы. В нормальные циклы технического обслуживания, технического ремонта это не входит. Поэтому это уже дополнительные расходы, дополнительные работы и, соответственно, дополнительное время.

Кстати, вагон осиповичской электрички уже закрасили. Чтобы это сделать, БЖД пришлось оттаскивать испачканный вагон в депо. Следовательно, тратить топливо. Плюс стоимость краски и людские ресурсы. Так поступают со всеми электричками, на которых вандалы оставили свои следы. Малярам приходиться чуть ли не через день отмывать художества, так сказать, в труднодоступных местах.

Светлана Бардакова, маляр моторвагонного депо г. Минска:

Сначала окна моем, потом уже то, что смывается, мы смываем, то, что не смывается, мы закрашиваем. Где-то по полдня так точно у нас уходит на вагон.

В Уголовном кодексе страны рисунки в неположенных местах – это умышленное повреждение госимущества. Наказание как административное, так и уголовное. От 3 млн рублей штрафа до двух лет тюрьмы. Однако поимка граффитистов – дело сложное. Шедевры в основном появляются быстро и по ночам.

Сергей Папков, старший инспектор Управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Граждане, которые совершают у нас данные правонарушения, порой не знают о том, что существует ответственность. За текущий год уже привлечено к ответственности более 50 граждан, в том числе и к уголовной ответственности.

В Германии, к примеру, ущерб от картинок на вагонах ежегодно – 7 млн евро. Там с граффитистами борются с помощью небольших беспилотников. Аппараты пролетают в ста метрах над вандалами и фиксируют их внешность.

В Литве пошли еще дальше. Штрафом в 750 долларов там наказывают пострадавших. То есть владельцев домов, на которых появилось граффити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.