Вальщик леса погиб ночью в горящей бытовке в Буда-Кошелевском районе

Новости Беларуси. Пожар в бытовке произошел во вторник ближе к полуночи. В помещении находилась бригада из четырех человек.

Трое мужчин получили ожоги различной степени тяжести.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Как было установлено при проведении проверки бригада из четырех лесорубов осуществляла заготовку леса. Пожар обнаружил тракторист и доставил троих пострадавших – двух мужчин и одну женщину – на тракторе в ближайшую деревню, а уже оттуда была вызвана карета скорой медицинской помощи. Медики доставили всех троих пострадавших в реанимацию.

На месте пожара спасатели обнаружили догорающий строительный вагончик. Под элементами сгоревших строительных конструкций найдено тело человека. Известно, что мужчина работал вальщиком леса.