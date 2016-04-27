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Вальщик леса погиб ночью в горящей бытовке в Буда-Кошелевском районе

27 апреля 2016 10:57
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Новости Беларуси. Пожар в бытовке произошел во вторник ближе к полуночи. В помещении находилась бригада из четырех человек.

Трое мужчин получили ожоги различной степени тяжести.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
Как было установлено при проведении проверки бригада из четырех лесорубов осуществляла заготовку леса. Пожар обнаружил тракторист и доставил троих пострадавших – двух мужчин и одну женщину – на тракторе в ближайшую деревню, а уже оттуда была вызвана карета скорой медицинской помощи. Медики доставили всех троих пострадавших в реанимацию. 

На месте пожара спасатели обнаружили догорающий строительный вагончик. Под элементами сгоревших строительных конструкций найдено тело человека. Известно, что мужчина работал вальщиком леса.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить.

# происшествия # Пожар

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