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По факту гибели 37-летнего рабочего на МАЗе возбуждено уголовное дело

27 апреля 2016 08:50
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Новости Беларуси. Несчастный случай в литейном цехе МАЗа произошел во вторник. Во время ремонта индукционной печи на 37-летнего мужчину упал магнит. 

Травмы, которые получил рабочий, оказались несовместимыми с жизнью.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Заводским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего Минского автомобильного завода по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся неотложные следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд других необходимых исследований.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.

# происшествия # Александр Герасимов # Гибель рабочего

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