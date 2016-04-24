В Бресте Volvo влетел в остановку, пострадали люди

Новости Беларуси. За рулем Volvo находился 36-летний житель Гродно. Мужчина не справился с управлением – иномарка въехала в остановку общественного транспорта.

Пресс-служба ГАИ Брестской области: 36-летний житель города Гродно, управляя автомобилем марки «Вольво», двигался по Партизанскому проспекту. При осуществлении маневра правого поворота на улицу Орловская, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на левый по ходу движения тротуар, где допустил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта «Орловская». Три человека – 42-летний житель Кобринского района, 58-летний брестчанин и 56-летняя брестчанка – с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как рассказали в ГАИ, водитель был трезв. С 2011 года мужчина 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

13 раз привлекался к ответственности и водитель, который на неделе насмерть сбил двух пешеходов в Гомеле. Трагедия произошла ночью на пешеходном переходе. Здесь подробности.