В кафедральном соборе Южно-Сахалинска 25-летний мужчина устроил стрельбу. 2 человека погибли, 6 ранены

Новости России. Жуткое происшествие в кафедральном соборе Южно-Сахалинска. Вооруженный мужчина ворвался в храм и открыл огонь по находившимся там людям. Погибли служащая храма и прихожанин. Еще шесть человек получили ранения. Все они госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и мотивы преступления выясняются. Виновник трагедии уже задержан. Его личность установлена. Это 25-летний охранник одного из частных агентств. Ему уже назначена психиатрическая экспертиза.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление стрелку грозит пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.