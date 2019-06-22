В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов

Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М5 со стороны Минска в направлении Гомеля.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На 218 км трассы микроавтобус наехал на 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Супруги погибли на месте.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома