В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов
Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М5 со стороны Минска в направлении Гомеля.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На 218 км трассы микроавтобус наехал на 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Супруги погибли на месте.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Отмечается, что в момент ДТП было темно и шёл дождь, а пешеходы не были обозначены фликерами.
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