Прямой эфир

В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов

22 июня 2019 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М5 со стороны Минска в направлении Гомеля.  

В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

На 218 км трассы микроавтобус наехал на 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Супруги погибли на месте.  

В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Отмечается, что в момент ДТП было темно и шёл дождь, а пешеходы не были обозначены фликерами.  

На неделе под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку.  

Девушка пересекала дорогу на красный свет – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь
22 июня 2019 09:53

В Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь

В Гомеле найден водитель Ford, который нарушил правила проезда перекрёстка
22 июня 2019 07:05

В Гомеле найден водитель Ford, который нарушил правила проезда перекрёстка

Рядом с Зыбицкой утонул мужчина
21 июня 2019 14:04

Рядом с Зыбицкой утонул мужчина