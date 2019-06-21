Рядом с Зыбицкой утонул мужчина

В топе причин летального исхода на воде – алкоголь, невнимательность, переоценка сил. Так, на улице Зыбицкая в Минске после внушительно количества принятого алкоголя компания прямиком отправилась покорять Свислочь. Один из молодых людей на спор нырнул в воду.