Рядом с Зыбицкой утонул мужчина

В топе причин летального исхода на воде – алкоголь, невнимательность, переоценка сил. Так, на улице Зыбицкая в Минске после внушительно количества принятого алкоголя компания прямиком отправилась покорять Свислочь. Один из молодых людей на спор нырнул в воду.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В ночь с пятницы на субботу. Сотрудники ОМОН подбежали к месту инцидента. Некий очевидец уже доставал мужчину из воды. Прибывшие на место сотрудники медицинской службы вкололи адреналин мужчине, и мужчина задышал самостоятельно. Но, к сожалению, спустя сутки сердце мужчины перестало биться.