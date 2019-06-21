Прямой эфир

Рядом с Зыбицкой утонул мужчина

21 июня 2019 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В топе причин летального исхода на воде – алкоголь, невнимательность, переоценка сил. Так, на улице Зыбицкая в Минске после внушительно количества принятого алкоголя компания прямиком отправилась покорять Свислочь. Один из молодых людей на спор нырнул в воду.

Рядом с Зыбицкой утонул мужчина-1

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В ночь с пятницы на субботу. Сотрудники ОМОН подбежали к месту инцидента. Некий очевидец уже доставал мужчину из воды. Прибывшие на место сотрудники медицинской службы вкололи адреналин мужчине, и мужчина задышал самостоятельно. Но, к сожалению, спустя сутки сердце мужчины перестало биться.

Рядом с Зыбицкой утонул мужчина-4

# Утопления # происшествия # Наталья Ганусевич

Другие новости рубрики

Все новости
Кровь сымитировали с помощью красного вина. В Лиде подростки инсценировали убийство прямо перед милиционерами
21 июня 2019 13:45

Кровь сымитировали с помощью красного вина. В Лиде подростки инсценировали убийство прямо перед милиционерами

Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали
21 июня 2019 13:44

Самодельное взрывное устройство, мина, граната. Целый арсенал изъяли у двух мужчин под Брестом. Ещё и оружие изготавливали

В больнице скончалась пассажирка маршрутки, попавшей в ДТП с грузовиком
21 июня 2019 13:24

В больнице скончалась пассажирка маршрутки, попавшей в ДТП с грузовиком