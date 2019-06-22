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В Гомеле найден водитель Ford, который нарушил правила проезда перекрёстка

22 июня 2019 07:05
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Новости Беларуси. В Гомеле установлен водитель Ford Transit, который нарушил правила проезда перекрёстка.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 12 июня в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, что водитель Ford нарушает ПДД на пересечении улиц Крупская – Каменщикова.  

В Гомеле найден водитель Ford, который нарушил правила проезда перекрёстка-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Нарушитель установлен, им оказался 38-летний местный житель. В отношении водителя начат административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ.  

Мужчине грозит штраф от 5 до 20 базовых величин, также он может быть лишён водительских прав на 2 года.  

На неделе в Витебске водитель Mitsubishi попал в ДТП на мосту.  

Мужчина был пьян – подробности здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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