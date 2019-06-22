В Гомеле найден водитель Ford, который нарушил правила проезда перекрёстка

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 12 июня в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, что водитель Ford нарушает ПДД на пересечении улиц Крупская – Каменщикова.

Новости Беларуси. В Гомеле установлен водитель Ford Transit, который нарушил правила проезда перекрёстка.

Нарушитель установлен, им оказался 38-летний местный житель. В отношении водителя начат административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ.

Мужчине грозит штраф от 5 до 20 базовых величин, также он может быть лишён водительских прав на 2 года.

На неделе в Витебске водитель Mitsubishi попал в ДТП на мосту.