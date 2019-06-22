В Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь

Новости Беларуси. 21 июня примерно в четыре часа дня в деревне Семенча Житковичского района человек провалился в коммуникационный колодец.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что 38-летний слесарь со страховочной верёвкой осматривал колодец, стоя на стационарной лестнице.

В какой-то момент мужчина оступился и упал в колодец глубиной 8 метров и шириной 2 метра. Отмечается, что вокруг колодца установлено ограждение.

Подразделения МЧС с использованием верёвок, поясов с карабином и лестницы-палки помогли пострадавшему подняться наверх. Спасённого осмотрели медики. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».

Весной 2019 года в Несвижском районе мужчина ночью уронил в колодец телефон и попытался его достать.