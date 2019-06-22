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В Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь

22 июня 2019 09:53
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Новости Беларуси. 21 июня примерно в четыре часа дня в деревне Семенча Житковичского района человек провалился в коммуникационный колодец.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что 38-летний слесарь со страховочной верёвкой осматривал колодец, стоя на стационарной лестнице.  

В какой-то момент мужчина оступился и упал в колодец глубиной 8 метров и шириной 2 метра. Отмечается, что вокруг колодца установлено ограждение.  

Подразделения МЧС с использованием верёвок, поясов с карабином и лестницы-палки помогли пострадавшему подняться наверх. Спасённого осмотрели медики. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».  

Весной 2019 года в Несвижском районе мужчина ночью уронил в колодец телефон и попытался его достать.  

Попытка успехом не увенчалась – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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