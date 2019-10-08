В Жлобине Volkswagen сбил выбежавшего на дорогу 7-летнего ребёнка

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель за рулём Volkswagen Golf двигался по улице Магистральной.

Новости Беларуси. 7 октября примерно в полтретьего дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего.

В определённый момент на проезжую часть в неустановленном месте выбежал 7-летний пешеход. Водитель не сумел избежать наезда.

Мальчик получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение больницы.

На прошлой неделе в Минске Volkswagen сбил женщину.