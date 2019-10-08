Прямой эфир

В Жлобине Volkswagen сбил выбежавшего на дорогу 7-летнего ребёнка

08 октября 2019 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 октября примерно в полтретьего дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель за рулём Volkswagen Golf двигался по улице Магистральной.

В Жлобине Volkswagen сбил выбежавшего на дорогу 7-летнего ребёнка-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В определённый момент на проезжую часть в неустановленном месте выбежал 7-летний пешеход. Водитель не сумел избежать наезда.

Мальчик получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение больницы.

На прошлой неделе в Минске Volkswagen сбил женщину.

Она получила тяжёлые травмы – подробнее здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче
08 октября 2019 12:18

В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро
08 октября 2019 08:57

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро

Житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место
08 октября 2019 08:15

Житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место