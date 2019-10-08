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В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче

08 октября 2019 12:18
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Новости Беларуси. Суд дал трое суток ареста бесправнику, который пытался уйти от сотрудников ГАИ.

По информации МВД Беларуси, 5 октября в Ольшанах сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Ford с затонированными стеклами и без регистрационных номеров. Милиционеры с помощью громкоговорителя и проблесковых маячков пытались привлечь внимание водителя для остановки автомобиля. При этом водитель проигнорировал сигналы и совершил попытку скрыться, включив заднюю передачу. Ему удалось так проехать несколько перекрестков, после чего он был заблокирован служебной машиной.

В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче-1

Фото: МВД Беларуси

За рулем Ford оказался 19-летний местный житель, он был лишен водительского удостоверения в текущем году за езду в нетрезвом состоянии. На молодого человека были составлены административные протоколы. 7 октября суд Столинского района постановил нарушителю арест сроком на трое суток в ИВС Столинского РОВД.

Недавно в Барановичах нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ. О пьяном водителе сообщил очевидец (читать дальше).

# Милицейская погоня # происшествия

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