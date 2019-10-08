В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче

Новости Беларуси. Суд дал трое суток ареста бесправнику, который пытался уйти от сотрудников ГАИ.

По информации МВД Беларуси, 5 октября в Ольшанах сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Ford с затонированными стеклами и без регистрационных номеров. Милиционеры с помощью громкоговорителя и проблесковых маячков пытались привлечь внимание водителя для остановки автомобиля. При этом водитель проигнорировал сигналы и совершил попытку скрыться, включив заднюю передачу. Ему удалось так проехать несколько перекрестков, после чего он был заблокирован служебной машиной.