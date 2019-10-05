В Минске Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

Новости Беларуси. 5 октября в Минске автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщает Следственный комитет, 39-летний водитель Volkswagen двигался по проспекту Независимости. В какой-то момент перед машиной оказалась 61-летняя гражданка, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Произошёл наезд.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы, от которых скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

На неделе в Борисове под колёса автомобиля попал шестиклассник.