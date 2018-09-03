В Жлобине столкнулись Opel и Volkswagen: водитель погиб, 5-летний ребёнок в больнице

Новости Беларуси. Утром 1 сентября в Жлобине Opel выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём Opel Meriva находился 25-летний мужчина. По предварительным данным, у него были признаки алкогольного опьянения.

Водитель неправильно выбрал скорость движения и не сумел удержать автомобиль в своей полосе, в результате чего иномарка оказалась на встречной. В этот момент по дороге во встречном направлении ехал Volkswagen Golf, которым управлял 57-летний гражданин. Произошло столкновение.

В аварии водитель Volkswagen получил несовместимые с жизнью травмы. Находившийся на заднем сиденье той же машины в детском удерживающем устройстве и пристёгнутый ремнём безопасности 5-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребёнок госпитализирован в хирургическое отделение.

Летом 2018 года около деревни Погост Березинского района Mercedes-Benz врезался в стоявшие на обочине «жигули».