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В Жлобине столкнулись Opel и Volkswagen: водитель погиб, 5-летний ребёнок в больнице

03 сентября 2018 14:02
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Новости Беларуси. Утром 1 сентября в Жлобине Opel выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.  

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём Opel Meriva находился 25-летний мужчина. По предварительным данным, у него были признаки алкогольного опьянения.  

Водитель неправильно выбрал скорость движения и не сумел удержать автомобиль в своей полосе, в результате чего иномарка оказалась на встречной. В этот момент по дороге во встречном направлении ехал Volkswagen Golf, которым управлял 57-летний гражданин. Произошло столкновение.  

В аварии водитель Volkswagen получил несовместимые с жизнью травмы. Находившийся на заднем сиденье той же машины в детском удерживающем устройстве и пристёгнутый ремнём безопасности 5-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребёнок госпитализирован в хирургическое отделение.  

Летом 2018 года около деревни Погост Березинского района Mercedes-Benz врезался в стоявшие на обочине «жигули».  

В это время водитель легковушки и его сын занимались ремонтом – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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