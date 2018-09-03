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В Пинском районе годовалая девочка разжевала средство от тараканов и попала в больницу

03 сентября 2018 11:46
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Новости Беларуси. 1 сентября в Пинском районе годовалая девочка отравилась ловушкой для тараканов.  

Как сообщает СК, в субботу малышка играла на кухне. В определённый момент девочка заметила за угловым диваном средство от тараканов. Она взяла его и начала разжёвывать.  

Действия ребёнка почти сразу увидела мама, которая вынула вещество изо рта дочери и вызвала скорую. Девочку доставили в медучреждение с диагнозом «острое отравление».  

По факту случившегося проводится проверка.  

Летом 2018 года в Витебской области мальчик выпил уксус. 

Ребёнка немедленно доставили в учреждение здравоохранения – здесь подробности.  

# Отравления # происшествия

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