В Пинском районе годовалая девочка разжевала средство от тараканов и попала в больницу

Новости Беларуси. 1 сентября в Пинском районе годовалая девочка отравилась ловушкой для тараканов.

Как сообщает СК, в субботу малышка играла на кухне. В определённый момент девочка заметила за угловым диваном средство от тараканов. Она взяла его и начала разжёвывать.

Действия ребёнка почти сразу увидела мама, которая вынула вещество изо рта дочери и вызвала скорую. Девочку доставили в медучреждение с диагнозом «острое отравление».

По факту случившегося проводится проверка.

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