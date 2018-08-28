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Авария на могилёвской трассе: грузовик протаранил «жигули», погиб пенсионер

28 августа 2018 19:06
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Новости Беларуси. В результате ДТП около деревни Погост Березинского района погиб пенсионер. Происшествие случилось на автодороге Минск–Могилев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария на могилёвской трассе: грузовик протаранил «жигули», погиб пенсионер-1

25-летний минчанин за рулем мини-грузовика Mercedes Benz наехал на «жигули», припаркованные на обочине дороги. В это время 64-летний владелец легковушки со своим сыном занимались ремонтом. В результате столкновения серьезно пострадал именно хозяин легкового автомобиля. От полученных повреждений он скончался в больнице.

В отношении второго водителя возбуждено уголовное дело. Свидетелей происшествия просят обращаться в милицию.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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