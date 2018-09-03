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В Белоозёрске Mercedes упал в канал ГРЭС: водитель погиб, 18-летний пассажир в больнице

03 сентября 2018 13:17
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Новости Беларуси. 2 сентября около часа ночи в Белоозёрске Берёзовского района произошло смертельное ДТП.  

Как сообщает МВД, в воскресенье житель агрогородка Малеч ехал за рулём Mercedes без водительских прав. В машине также находился 18-летний безработный житель деревни Спорово.  

В определённый момент иномарка оказалась за пределами проезжей части и, перевернувшись, упала в канал ГРЭС.  

В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажир был госпитализирован.  

Летом 2018 года на МКАД перевернулся грузовик.  

Водитель транспортного средства уснул за рулём – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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